Американец угрожал персоналу больницы дробовиком из-за отказа в пропуске

Житель Флориды, США, угрожал медсестре и охраннику дробовиком, из-за того что ему было отказано во въезде в больницу для встречи с женой в связи с ограничениями на посещение на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Fox News.

В прошлую пятницу, 29 мая, 57-летний Эрик Рейц (Eric Reitz) повздорил с охраной из-за политики посещения медицинского центра Санта-Роза в Милтоне, где в качестве пациента находилась его супруга. Американец был арестован в тот же день и до сих пор остается под стражей.

Согласно протоколу об аресте, охранник дважды попросил Рейца покинуть больницу. В ответ мужчина повторил фразу «я вам покажу», а затем вернулся из своей машины с дробовиком. Медсестра, которая стояла в этот момент рядом с охранником, рассказала полиции, что Рейц встряхивал оружие, как будто заряжал его, и направлял его на них. Примерно в это же время охранник велел находящемуся поблизости пациенту спрятаться в укрытии.

Услышав полицейские сирены, Рейц предположительно положил оружие обратно в свой грузовик. По сообщению Pensacola News Journal, полиция обнаружила в автомобиле мужчины ружье 12-го калибра и винтовку 22-го калибра. В отчете об аресте говорится, что в патроннике винтовки находилась пуля, но дробовик заряжен не был.

Мужчину обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах и поместили в тюрьму округа Санта-Роза. Залог за него был установлен в размере 20 тысяч долларов США (около 1,37 миллиона рублей).

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