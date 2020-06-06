Любовное гнездо принца Чарльза и двух его жен выставили на продажу в Англии

В английском графстве Уилтшир выставили на продажу имение, где принц Чарльз неоднократно встречался со своей первой супругой Дианой Спенсер (впоследствии — принцессой Уэльской) и второй женой Камиллой Паркер-Боулз (герцогиней Корнуольской). Об этом пишет Daily Mail.

Усадьба, построенная в XVII веке, оценена в 3,75 миллиона фунтов (326 миллионов рублей), в общей сложности она занимает около 28 гектаров. На территории есть бассейн, теннисный корт, ферма и сады. В главном доме восемь спален.

По информации издания, любовное гнездо некогда принадлежало первому мужу Камиллы Паркер — Эндрю Паркер-Боулзу (с ним герцогиня развелась в 1995 году). В 1986-м чета продала усадьбу за 600 тысяч фунтов. До этого в ней неоднократно гостили принц Чарльз и принцесса Диана. Известно, что Чарльза и Камиллу связывали романтические отношения до того, как принц женился на Диане. По слухам, связь не прервалась даже в то время, когда он уже ухаживал за своей будущей первой супругой, и продолжилась в период брака с ней.

Продажей исторического объекта занимается агентство Savills.

В конце марта принц Чарльз заразился новой коронавирусной инфекцией. Спустя семь дней стало известно, что он выздоровел. В начале апреля принц обратился к британскому народу и призвал дождаться неизбежного конца эпидемии.

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