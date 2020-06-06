Роднина отреагировала на слова Панарина о России

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в Twitter отреагировала на слова российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.

Один из пользователей отправил Родниной видео, в котором хоккеист объясняет свою гражданскую позицию. «Я только за свободу мнений! А вам алкоголь, не важно какой, явно затуманил разум», — ответила депутат.

5 июня Панарин заявил, что некоторые «негодяи и подхалимы» пытаются уличить в нелюбви к родине. Хоккеист подчеркнул, что желает счастья всем жителям России и попросил не путать родину и государство.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира в парном катании. В декабре 2007-го она была избрана депутатом Государственной Думы по списку «Единой России» от Омской области.

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