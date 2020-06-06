Число умерших россиян с коронавирусом превысило 5,7 тысячи и достигло 5725. За последние сутки зафиксировано 197 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки инфекция выявлена у 8855 россиян в 84 регионах. Всего в стране зарегистрировано более 458 случаев заражения.

В оперативном штабе также сообщили, что наибольшее число новых инфицированных отмечено в Москве (1992), Подмосковье (758), Санкт-Петербурге (347), а также в Нижегородской (321) и Свердловской (249) областях.

Ранее 6 июня стало известно, что выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах. Об этом сообщил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, Россия «не очень быстро» перешла к этапу плато относительно других охваченных пандемией стран.

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