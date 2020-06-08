Попытки растолстевшего за карантин школьника влезть в форму попали на видео

Пятилетний школьник из Китая набрал вес на карантине, введенном из-за вспышки коронавируса, и попытался влезть в старую форму. Видео публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах бабушка с трудом застегивает белую рубашку мальчика, которая перестала подходить ему по размеру. В конце ролика школьник улыбается от того, что наконец смог одеться. По словам матери мальчика, после изоляции он стал весить почти 50 килограммов.

Пользователей сети рассмешило поведение ребенка. «Какой он смешной», «Очень милый», «Это я, когда пытаются надеть вещи на карантине», — комментировали они.

В мае появилась информация о том, что каждый четвертый россиянин, который перешел на удаленную работу из-за всеобщего режима самоизоляции, потолстел. Так, в наборе лишних килограммов признались 24 процента опрошенных, а похудели только 12 процентов граждан. Остальные участники исследования не заметили изменений в весе.

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