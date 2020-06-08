Pornhub посвятил порно протестам в США

В сети появилось порно, посвященное протестам в США, вызванным убийством афроамериканца Джорджа Флойда. К примеру, на сайте Pornhub уже опубликовано несколько десятков видео с тегом #blacklivesmatter («жизни чернокожих имеют значение), который используют участники протестов.

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Во многих подобных роликах чернокожие мужчины занимаются сексом с белыми женщинами. У некоторых видео есть подписи, призывающие к гражданскому активизму. «Вот как вы можете показать свою поддержку — делайте чернокожих детей», — гласит название одного из роликов.

Кроме того, авторы творчески переосмыслили лозунг #blacklivesmatter. К примеру, на Pornhub появились ролики с тегами #blackcocksmatter и #blackdicksmatter, оба они переводятся как «члены чернокожих имеют значение».

В начале марта в сети стало набирать популярность «коронавирусное порно». В описаниях к роликам на подобную тематику были сюжеты, связанные с распространением COVID-19: например, «женщина средних лет согласилась на секс за лекарство от заболевания» или «два пациента с коронавирусом занимаются сексом в палате на карантине».

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