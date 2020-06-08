В Москве решили восстановить дом главного поэта революции

Власти Москвы решили восстановить бывший доходный дом купца Кочубея. Здесь в 1913-1915 годах снимал жилье один из главных поэтов времен революции Владимир Маяковский. Об этом говорится в сообщении Москомэкспертизы.

В департаменте рассказали, что планируют провести капитальный ремонт здания по улице Красная Пресня, дом 36, строение 1 (здесь сейчас работает музей «Квартира на Большой Пресне»). Сам объект, выполненный в стиле модерн, построен более столетия назад — в 1910 году.

Ранее в этом доме на первом этаже Маяковский жил вместе с матерью и двумя сестрами. Именно здесь поэт написал стихотворения «Послушайте!», «Война объявлена», «Я и Наполеон». Также Маяковский начал тут работать над одним из самых известных своих произведений — поэмой «Облако в штанах».

Рабочие отреставрируют фасад здания со всеми декоративными элементами, полностью обновят оконные блоки. В планы входит восстановление системы наружного водостока, козырьков над входами и установка кронштейнов флагодержателей. Строители сделают ремонт крыши, выполнят полную внутреннюю отделку подвальных помещений, а также обновят системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления.

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