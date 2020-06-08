Около 4 миллионов услуг оказали московские соцработники за время пандемии

Около 4 миллионов услуг оказали москвичам социальные работники за период пандемии. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече с сотрудниками социальной сферы. Встреча состоялась в ресурсном центре «Отрадное». Анастасия Ракова поздравила работников соцзащиты с профессиональным праздником.

«Работа в социальной сфере — непростая и ответственная. Пандемия показала, что у нас работают неравнодушие люди. Соцработники оказывали помощь самым нуждающимся, тем, кому пережить самоизоляцию труднее всего. Нет ни одного направления соцзащиты, которого бы пандемия не заставила измениться, начиная с центров соцобслуживания, заканчивая стационарным учреждениями. Мы полностью трансформировали все механизмы работы. За время действия временных ограничительных мер сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям города без малого 4 миллиона различных социальных услуг, более 470 тысяч из них — это заявки, поступившие на специально созданную горячую линию комплекса социального развития по вопросам COVID-19», — рассказала Анастасия Ракова.

Из-за пандемии социальные службы столицы трансформировались, а нагрузка на сотрудников увеличилась. Приходилось принимать экстренные решения, менять технологии и подходы, часто жертвовать личными интересами ради интересов тех, кто находится под опекой соцслужб, подчеркнула Анастасия Ракова. Вице-мэр отметила профессионализм сотрудников, которым пришлось перестроить свою работу во время пандемии.

«Мы объединили усилия и единой командой смогли помочь каждому, кто нуждается в помощи. Объединились и выстроили работу и между своими учреждениями, и с коллегами из здравоохранения. Наладили работу с медиками, больницами, бригадами скорой помощи. Сработали слажено и эффективно», — рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Анастасия Ракова подчеркнула, что впервые система соцзащиты столкнулась с необходимостью организовать обсервационные отделения. Сотрудники справились с поставленной задачей, перешли на новые технологии работы, благодаря чему удалось сдержать распространение инфекции. Многим учреждениям пришлось перейти на вахтовый метод работы. О своем опыте рассказали участники встречи.

Вице-мэр добавила, что учреждениям соцзащиты удалось снизить нагрузку с медицинских стационаров. Многим учреждениям пришлось перепрофилироваться, изменить подходы к работе, чтобы помощь, которая оказывалась до пандемии, сохранялся в полном объеме.

«Когда началась пандемия, мы расширили свою целевую группу. Начали дистанционно заниматься с детьми с инвалидностью, которые раньше получали помощь в реабилитационных центрах», — отметила директор Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Людмилы Швецовой Светлана Воловец.

С начала режима повышенной готовности в Москве социальным службам города было поручено обеспечить соцуслугами людей из группы риска, которые должны соблюдать режим самоизоляции — людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. За это время к постоянным получателям услуг центров социального обслуживания добавились более 1,85 миллиона новых потенциальных получателей, которые до пандемии не обращались в социальные службы.

За время действия ограничительных мер в городе сотрудники центров социального обслуживания также бесперебойно доставляли всем нуждающимся технические средства реабилитации и помогали в оформлении социальных электронных сертификатов на продукты питания.

Более ста историй о соцработниках столицы опубликованы простыми москвичами на портале «Я дома». В мае был проведен конкурс на лучший рассказ. В голосовании приняли участие более 96 тысяч москвичей. Победителем конкурса стала история «Пусть миром правит доброта», рассказывающая об участии соцработника в спасении жизни пожилого москвича.

«У каждого из вас есть свои наработки, свой опыт, который мы, конечно, возьмем в нашу будущую работу. Пандемия отступает, и на повестку выходит вопрос организации соцуслуг в новых условиях. Мы должны сделать все, чтобы не допустить распространение инфекции в будущем. Расслабляться ни в коем случае нельзя, мы должны свести риски заражения к минимуму», — заключила Анастасия Ракова.

Пожилые люди старше 65 лет, жители с хроническими заболеваниями, а также москвичи с COVID-19, проходящие лечение на дому, могут обратиться за социальными услугами на горячую линию Комплекса социального развития 8 (495) 870-45-09. Заявки принимаются ежедневно, с 8 до 21 часа.

