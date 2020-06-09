Женщина пырнула ножом возлюбленного за недостаточно теплое поздравление

Жительница английского города Манчестер, графство Большой Манчестер, пырнула ножом возлюбленного за то, что он написал ей сообщение с поздравлением с днем рождения вместо того, чтобы позвонить. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В мае 2017 года Дженет Кернс (Janet Kearns), которой было 45 лет, познакомилась на работе с 60-летним Аланом Пирсом (Alan Pearce). Мужчина и женщина быстро стали друзьями, а через несколько недель у них завязались отношения.

К августу того же года Пирс впервые заметил, что иногда Кернс становится агрессивной из-за пустяков и подозревает его в неверности. К 2018 году ее поведение стало еще более изменчивым. Женщина заявляла, что Пирс уделяет ей недостаточно внимания и тепла и иногда угрожала использовать против него физическую силу.

К апрелю 2019 года отношения пары ухудшились, и мужчина заговорил о разрыве отношений. Кернс дала ему понять, что не хочет расставаться. Во время очередной ссоры 3 мая 2019 года Пирс сказал ей, что ближайшие выходные станут последними в их отношениях. На следующий день Кернс отмечала 46-й день рождения, и Пирс утром написал ей сообщение: «С днем рождения». Через три часа он получил ответ: «Спасибо».

Кернс разозлилась из-за того, что Пирс не позвонил ей, а ограничился сообщением, приехала к нему в квартиру и затеяла ссору. Она подозревала, что Пирс ей изменяет. Когда ее возлюбленный пытался вызвать полицию, она взяла на кухне нож и вонзила ему в правую руку. Пирс упал на пол и начал терять сознание от потери крови. Он успел вызвать сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. В это время Кернс находилась рядом и даже не пыталась помочь ему.

Прибывшие на место происшествия полицейские и врачи отправили Пирса в больницу, где его прооперировали. Он выжил, но его рука до сих пор полностью не восстановилась. Суд приговорил Кернс к шести годам лишения свободы за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit рассказал на портале, как его друг застукал возлюбленную с любовником и жестоко отомстил ей. Он прекратил оплачивать кредит за ее машину, подключив услугу автоплатежей к ее счету.

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