Брат погибшего в ДТП с участием Ефремова прокомментировал случившееся

Брат водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прокомментировал случившееся. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Валерий Захаров заявил, что не может поверить в то, что произошло. Он отметил, что виделся с родственником утром перед аварией. По его словам, тот каждые выходные ездил в деревню к пожилой матери и привозил ей продукты. Валерий Захаров признался, что не знает, как рассказать матери о смерти брата.

Мужчина заявил, что нет разницы, кто врезался в автомобиль Сергея Захарова. «Самое главное то, что он был пьян. Вот это больше всего шокирует», — отметил Валерий Захаров. Он добавил, что артист должен понести наказание, так как «он тоже гражданин, так же платит налоги».

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице от потери крови.

9 июня артиста задержали. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

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