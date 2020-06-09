Московские полицейские начали допрос Михаила Ефремова

В Москве полицейские УВД по Центральному административному округу начали допрос актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает ТАСС

Актер был доставлен на допрос из своей квартиры в Казарменном переулке столицы, где перед этим провел насколько часов. Он самостоятельно сел в автомобиль полиции.

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Перед этим несколько раз появлялась информация о плохом самочувствие Ефремова. К дому вызывались бригады скорой помощи. Сообщалось, что медики заходили в подъезд с носилками и смирительной рубашкой, однако актера так и не госпитализировали.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице.

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