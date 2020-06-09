Эксперты прокомментировали увеличение добычи нефти Саудовской Аравией

Спрос на нефть восстанавливается благодаря смягчению ограничений, принятых для борьбы с распространением коронавируса, и возобновлению деловой активности. По оценкам Международного энергетического агентства, в июне мировой спрос на нефть составит около 86 миллионов баррелей в сутки, что на 13 миллионов баррелей меньше, чем годом ранее. Так прокомментировал «Ленте.ру» изменения на глобальном нефтяном рынке и в частности увеличение добычи нефти Саудовской Аравией инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Соответственно реагирует и цены на нефть. В последние недели котировки демонстрируют рост. Цена фьючерсов на североамериканскую нефть WTI даже превысила 40 долларов за баррель впервые с марта, — рассказал Сергей Суверов. — Все это свидетельствует о постепенном восстановлении рынка. Думаю, этой статистикой и объясняются действия саудитов, которые активно борются за увеличение доли рынка. Очередные уступки в вопросе сокращения добычи со стороны России, которая в очередной раз пошла на поводу у Саудовской Аравии, только облегчают задачу Эр-Рияду».

Саудовская Аравия практически пытается усидеть на двух стульях. Она ведет очень хитрую игру, чтобы укрепиться на мировых рынках. Королевство использует эту тяжелую ситуацию для того, чтобы выдавить с рынка всех своих противников, считает старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов. По его мнению, речь идет даже не только и не столько о сланцевой нефти США, сколько о России.

«Сокращения, которые были приняты в рамках ОПЕК+, в наименьшей степени выгодны России. Из-за уступок саудитам в вопросах сокращения добычи, Россия теряет определенную долю на международном рынке. Саудовская Аравия, наоборот, использует этот шанс для того, чтобы укрепить свои рыночные позиции, — говорит Валерий Андриянов. — С другой стороны, Саудовская Аравия все-таки не может не испытывать давления со стороны Соединенных Штатов, которые сейчас не заинтересованы в слишком низких ценах на нефть, поскольку это нанесет очень серьезный удар по американской сланцевой революции. А как известно, американские сланцевики являются одной из главных избирательных баз для Дональда Трампа».

Эксперт полагает, что в преддверии президентских выборов Трампу важно поддерживать своих сланцевиков, а следовательно — достаточно высокие цены на нефть. «Дональд Трамп по сути заставил Саудовскую Аравию сесть за стол переговоров и подписать соглашение ОПЕК+ 2.0. Однако Саудовская Аравия продолжает маневрировать. С одной стороны — она заявляет о поддержке рынка, но с другой — ищет варианты для того, чтобы укрепить свои позиции на мировом рынке за счет того, чтобы выбросить с него своих конкурентов, в том числе и Россию», —завершил мысль Валерий Андриянов.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман заявил об увеличении добычи нефти с 1 июля на миллион баррелей в сутки. По его словам, королевство решило не продлевать взятые на себя добровольно обязательства. Таким же образом поступят и его союзники в Персидском заливе.