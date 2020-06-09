Министр культуры Украины выступил против запрета фильмов с российскими актерами

Новый министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выступил против запрета фильмов с участием российских актеров, которым закрыт въезд в республику. Об этом сообщает «Страна.ua».

«По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди, были запрещены», — сказал Ткаченко.

Он призвал сделать прозрачным и понятным процесс внесения в «черные списки» людей, которым запрещен въезд на Украину.

«Одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например, Охлобыстина, Пореченкова. Тогда это должно касаться так называемых "черных списков", — порассуждал Ткаченко. — Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в "черные списки", и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку».

Украина регулярно запрещает въезд известным людям, в том числе за публичную поддержку присоединения Крыма к России.

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