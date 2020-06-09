Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Sony объявила новую дату связанного с приставкой нового поколения мероприятия. Анонс презентации The future of gaming состоялся в официальном Twitter-аккаунте PlayStation.

Следующее мероприятие компании состоится 11 июня в 23:00 по московскому времени. «Есть несколько вещей столь же захватывающих, как запуск новой консоли. Мы как никогда рады взять вас с собой в путешествие, чтобы изменить будущее видеоигр», — говорится в анонсе, опубликованном в блоге PlayStation. В сообщении уточняется, что в ближайшее время пользователи увидят тайтлы, которые выйдут после запуска PS5.

Представители Sony уточнили, что онлайн-мероприятие будет транслироваться на платформах Twitch и YouTube. «Нам нужно было отойти в сторону, чтобы в этот исторический период были услышаны важные голоса», — объяснила Sony отмену мероприятия 4 июня.

1 июня Sony отменила связанное с PlayStation 5 мероприятие, пояснив в соцсетях, что сейчас «не время праздновать». Срыв презентации связали с протестами и беспорядками в США, вызванными убийством чернокожего гражданина. Ранее компания заявила, что проведет посвященное новой консоли мероприятие 4 июня.

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