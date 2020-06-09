Оценена готовность московских салонов красоты вернуться к работе

После снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве, вернуться к работе смогут порядка 70 процентов салонов красоты и парикмахерских. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявила глава Ассоциации предприятий индустрии красоты Юлия Гоцуляк.

Новость о снятии ограничений на работу индустрии красоты стала для ее представителей неожиданностью. Не все успели закупить предписанные Роспотребнадзором приборы и расходные материалы: рециркуляторы, градусники, маски и антисептики. Кроме того, некоторые салоны не успели разработать график дезинфекции помещений.

В таких условиях повышения цен на услуги бьюти-сферы не избежать, считает эксперт. Это связано не только с необходимостью закупки средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих жидкостей, но и с ростом цен на материалы: гель-лаки, красители и так далее. Старых запасов хватит не более чем на месяц работы салона.

«В первую очередь салоны отменят акции и бонусы. После этого стоимость некоторых услуг может повыситься на 20 процентов», — уверена Гоцуляк. По ее словам, не изменятся лишь расценки на комплексные услуги — они и без того дорогие.

Гендиректор медцентра подологии и остеопатии Татьяна Красюк еще более пессимистично оценивает ситуацию в бьюти-сфере. По ее мнению, 9 июня откроется лишь половина московских салонов.

Мэр Сергей Собянин отменил режимы пропусков и самоизоляции в столице. Уже 9 июня смогут принять посетителей салоны красоты, парикмахерские, барбер-шопы, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

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