Украинка с 13-м размером груди дебютирует в MMA

Украинка Мила Кузнецова дебютирует в смешанных единоборствах (MMA) в сентябре 2020 года на турнире в Таиланде. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Участница модельного конкурса Miss Universe Plus Size—2019, имеющая 13-й размер груди, проведет выставочный поединок. Ее соперница пока не определена. Кузнецова отметила, что вылетит в Таиланд для подготовки к бою, как только будет возобновлено международное авиасообщение.

Организатором мероприятия выступит российский бизнесмен и блогер Максим Мернес. Он рассказал, что рассчитывает пригласить на вечер MMA ирландца Конора Макгрегора. Гонорары участникам турнира планируется выплачивать в криптовалюте.

11 мая Кузнецова заявила о желании стать профессиональной боксершей. Модель планировала начать тренировки и затем получить лицензию в национальной лиге профессионального бокса Украины.

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