Люди оказались неспособны распознать истину

Ученые Университета Джонса Хопкинса в США выяснили, что люди не способны распознать истину с помощью органов чувств и объективно смотреть на вещи. Специалисты пришли к такому выводу на основе серии «философских» экспериментов с двумя монетами. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе опытов добровольцам показывали две монеты, одна из которых была овальной формы, а другая круглой. Испытуемые должны были выбрать овальную монету, но, поскольку круглая монета находилась под углом к линии взгляда, она тоже казалась овальной. Иллюзия сохранялась, если монеты были неподвижными, перемещались или были изображены на экране компьютера.

Ученые ожидали, что знание о том, что одна из монет круглая, даст субъекту возможность правильно и быстро выполнить тест, однако это оказалось для испытуемых сложной задачей. По словам исследователей, это демонстрирует, как стереотипы способны исказить восприятие людей.

Когда человек видит какой-либо предмет, мозг идентифицирует его, комбинируя обработку новой визуальной информации с уже имеющимися представлениями о мире и предположениями. Если взять круглую монету и смотреть на нее под углом, мозг все равно распознает круг. Тот же самый принцип работает, когда человек распознает настоящий цвет предмета при разном освещении. Однако до сих пор оставалось неясно, способен ли мозг действительно понять, является ли что-то круглым, если оно выглядит овальным.

В будущем исследователи запланировали другие эксперименты, объединяющие философские идеи с нейробиологией человеческого восприятия.

