Схватка дикобраза и змеи попала на видео

https://newsable.asianetnews.com/video

В Индии змея напала на дикобраза и получила решительный отпор. Об этом сообщает сайт Asianet Newsable.

Сотрудник Индийской лесной службы Судха Рамен (Sudha Ramen) опубликовал в Twitter 11-секундное видео, на котором запечатлена схватка змеи и дикобраза.

Змея бросилась на дикобраза, но не сдался и сразился с противником. Когда рептилия попыталась его укусить, он повернулся к ней спиной, она наткнулась на его острые колючки и отступила.

Ранее сообщалось, что молодой леопард в индийском заповеднике Катарниагат, штат Уттар-Прадеш, попытался подобраться к дикобразу и остался ни с чем. Дикобраз быстро поднял колючки, чтобы отпугнуть хищника, и леопард удалился прочь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!