Футболистам в США и Канаде разрешили выражать протест во время исполнения гимнов

Североамериканская футбольная лига (MLS) разрешила игрокам вставать на одно колено во время исполнения национальных гимнов перед началом матчей. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«MLS поддерживает идеалы свободы слова и права на мирный протест, которые являются отличительными чертами США и Канады», — говорится в заявлении.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста.

Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. После гибели Флойда протестующие и сочувствующие граждане США начали публично вставать на одно колено в память о погибшем, а также протестуя против действий полиции и притеснения чернокожих.

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