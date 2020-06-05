Названа выделенная Мэйуэзером сумма на похороны Джорджа Флойда

Названа сумма, которую боксер Флойд Мэйуэзер выделил на похороны погибшего после задержания в США афроамериканца Джорджа Флойда. Копия чека спортсмена опубликована в Instagram Sohhdotcom.

Спортсмен выделил семье Флойда 88,5 тысячи долларов (более шести миллионов рублей). Деньги должны покрыть расходы на похороны, которые состоятся 9 июня в Хьюстоне, и траурные церемонии в Миннесоте и Северной Каролине.

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О том, что Мэйуэзер оплатит похороны Флойда, стало известно 2 июня. По словам представителей боксера, он сделал то, что подсказало ему сердце.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения. После этого десятки городов США охватили акции протеста.

Мэйуэзер — непобежденный боксер. В его активе 50 побед в профессиональном боксе. Последний раз он выходил на ринг в августе 2017 года. Тогда он победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом.

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