Волонтеры проинформируют россиян о голосовании по Конституции

Участники движения «Волонтеры конституции» откроют более трех тысяч информационных стендов по всей России о поправках в основной закон и общероссийском голосовании, сообщил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Его цитирует ТАСС в среду, 10 июня.

«Мы старались над тем, что собрать большую команду людей — больше 114 тысяч человек отдали свои заявки. Ребята прошли обучение как положено», — сказал Метелев на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Он рассказал, что на всех участках для голосования волонтеры будут помогать маломобильным гражданам, а также измерять температуру избирателям.

В свою очередь Памфилова попросила участников движения поучаствовать в наблюдении за ходом голосования. По ее словам, ЦИК заинтересован а том, чтобы процедура была прозрачной.

Ранее президент России Владимир Путин объявил днем голосования 1 июля. Однако граждане смогут голосовать, начиная с 25 июня. Это сделано с целью снизить нагрузку на избирательные участки в условиях пандемии коронавируса.

Всего было внесено около 400 поправок, однако бюллетень для голосования по поправкам будет содержать только два варианта ответа: «да» и «нет».

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