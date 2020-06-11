Росстат опубликовал информацию об индексе потребительских цен со 2 по 8 июня. Информация доступна на сайте ведомства.

За указанный период индекс потребительских цен в России не изменился. За три предыдущие недели рост цен составил 0,1 процента, за май 2020 года — 0,3 процента, а за пять месяцев 2020 года — 2,4 процента. За год индекс потребительских цен в России вырос на 3 процента.

Также отмечается, что в июне темпы роста цен вернулись к прошлогодним показателям.

Наибольший рост цен за неделю среди продовольственных товаров продемонстрировала гречневая крупа. В среднем этот продукт подорожал на 0,9 процента. Подорожание на 3 процента и более отмечено в шести субъектах Российской Федерации, самое заметное в Магаданской области (4,7 процента) и Удмуртии (4,1 процента). В Калининградской области крупа подешевела на 1,2 процента.

По словам доцента кафедры Математических методов в экономике РЭУ имени Плеханова Никиты Моисеева, сдерживанию роста цен способствует стабилизация курса рубля и его укрепление к доллару.

«Помимо этого, значительно снизившаяся в период пандемии экономическая активность и, как следствие, падение реальных располагаемых доходов населения в купе с традиционным ростом предложения сельскохозяйственной продукции в сезон урожаев в августе-сентябре могут запустить дефляционную волну. Последние статистические данные за первую неделю июня (прирост индекса потребительских цен составил 0,0 процента) только подтверждают данное утверждение. В пользу поддержки цен говорит только один фактор отложенного спроса на товары и услуги, которые были недоступны во время карантинных мер», — сказал он.

Также Моисеев спрогнозировал снижение инфляции до 1-2 процентов в ближайшие несколько месяцев.

«Центральный банк, скорее всего, продолжит смягчать свою денежно-кредитную политику, постепенно снижая учетную ставку в район 3-4 процентов. Разработанные правительством РФ меры по поддержке малого и среднего бизнеса, а также лиц, пострадавших от пандемии коронавируса также должны поддержать потребительский спрос, однако быстрого восстановления экономики ожидать не следует», — добавил эксперт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!