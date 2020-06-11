Английского футболиста дисквалифицировали за шутку о коронавирусе

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли дисквалифицирован за шутку о коронавирусе, прозвучавшую в феврале 2020 года. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Спортсмен отстранен на один матч. Таким образом, Алли не примет участия во встрече 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед», запланированной на 19 июня. Кроме того, игрок оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов (4,4 миллиона рублей).

В феврале полузащитник выложил в социальную сеть видео, на котором он сидит с маской на лице и говорит о коронавирусе. При этом на заднем плане слышны голоса людей с азиатским акцентом. В другом ролике Алли снял мужчину азиатской внешности, а затем антисептическое средство. Под видео он пошутил: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня». После этого футболист попал под критику подписчиков.

Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. На его счету 153 матча и 50 голов в составе «шпор».

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