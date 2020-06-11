Xiaomi выпустила Mi Band 5

Компания Xiaomi выпустила новое поколение фитнес-трекера Mi Band. Устройство получило увеличенный дисплей, новые циферблаты и новую зарядку, сообщается в официальном аккаунте продукта на китайской платформе Weibo.

Mi Band 5 имеет 1,2-дюймовый цветной AMOLED-дисплей, заявлена поддержка более 100 циферблатов, включая анимированные. Аппарат получил пульсометр, функцию замера насыщения крови кислородом, женский календарь, встроенное приложение для дыхательной гимнастики. В новом поколении Xiaomi добавила 11 видов тренировок, включая прогулки, бег, езду на велосипеде и прочие.

Впервые в истории линейки аксессуар вышел с обновленной магнитной зарядкой, автономность устройства составляет до 14 суток. Mi Band 5 имеет влагозащиту, устройство может получать уведомления со смартфона и управлять некоторыми его функциями. Трекер работает со смартфонами на iOS и Android.

В продажу Mi Band 5 выйдет 18 июня, стоимость базовой версии составит 189 юаней, или около 1,8 тысячи рублей. Версия с наличием NFC и поддержкой бесконтактной оплаты оценена в 229 юаней, или около 2,2 тысячи рублей. Ожидается, что официальный анонс фитнес-браслета в России состоится позже.

Ранее российское представительство Xiaomi анонсировало продажи фитнес-трекера Mi Band 4 с поддержкой функции бесконтактной оплаты. Гаджет с NFC оценили в 2990 рублей.

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