Бывший чемпион UFC потренировался с Тайсоном

Фото опубликовано @henry_cejudo

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо провел совместную тренировку с экс-чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Видео появилось в Instagram бойца.

«Тренируюсь с легендарным Рафаэлем Кордейро под бдительным взглядом дядюшки Майка», — написал Сехудо под роликом. На видео Тайсон показывает бойцу элементы ударной техники.

Ранее 11 июня стало известно, что Тайсон отказался от предложения промоушена Bare Knuckle Fighting Championship подраться с бразильцем Вандерлеем Силвой голыми кулаками. Американцу предлагали за поединок 18 миллионов долларов. Последний раз 53-летний Тайсон выходил на ринг в 2005 году. Всего на его счету 50 побед при шести поражениях, еще два боя с его участием признаны несостоявшимися.

10 мая Сехудо одержал победу над Домеником Крусом на турнире UFC 249 и защитил чемпионский титул. По окончании поединка американец объявил о завершении карьеры. Он владел поясами в легчайшем и наилегчайшем весе. Кроме того, в его активе золотая медаль Олимпиады-2008 в вольной борьбе.

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