В России отчитались о цифровизации образования

Минкомсвязь и Минпросвещения в ближайший месяц представят комплексную программу по цифровизации образования в России. Об этом отчитался глава Минкомсвязи Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Часть ресурсов, которые у нас запланированы в рамках нашей программы и в рамках программ Минпросвещения, мы пересоберем под новую реальность, которая предусматривает расширенное использование цифровых технологий в самих школах и в процессах обучения», — рассказал министр.

В частности, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал о начале разработки платформы для школьников «Цифровая образовательная среда». Он отмечал, что она будет использовать только российское программное обеспечение, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.

Цифровизация образовательных и других процессов в российских учебных заведениях предусмотрена нацпроектом «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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