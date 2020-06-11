Семья Робинзонов устала жить на необитаемом острове и решила вернуться к людям

Семья, поселившаяся на собственном необитаемом острове, устала от жизни современных Робинзонов. Они выставили остров на продажу и хотят вернуться к людям. Об этом пишет издание Daily Mail.

Австралийский фермер Джим Олстон (Jim Alston) задумался о покупке собственного острова после несчастного случая, произошедшего в 2000 году. Во время полета на параплане он упал с высоты 27 метров и на два года оказался прикован к инвалидному креслу. У него появилось время поразмыслить о будущем и понять, что он хочет жить как Робинзон Крузо. Спустя пять лет мечта Олстона сбылась: он купил островок недалеко от Западной Австралии и назвал его Уайлдернесс.

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Его подруга Ким Нгуен (Kim Nguyen) тоже попала на остров после серьезной травмы. Девушка познакомилась с Олстоном, когда путешествовала по Австралии после окончания университета. Она думала, что через несколько месяцев вернется в Европу и станет бухгалтером, но вместо этого попала в аварию, вылетела через лобовое стекло автомобиля на скорости 100 километров в час и сломала позвоночник. После этого ее и потянуло на Уайлдернесс, а Олстон, переживший что-то похожее, стал казаться ей родственной душой.

В 2010 году Нгуен переехала на остров и поселилась там с Олстоном и кенгуру по имени Эрни. Они построили на Уайлдернесс несколько хижин, которые сдавали туристам. Бизнес приносил 50 тысяч австралийских долларов в год (2,4 миллиона рублей), но окупался все равно с трудом, а работать приходилось все больше и больше.

Жизнь современного Робинзона оказалась не похожа на представлявшуюся им идиллию. «Будто бьешься головой о дерево и одновременно бросаешь деньги на ветер», — описал австралиец свои впечатления. По словам Нгуен, решение продать остров далось ему нелегко. Сам Олстон утверждает, что уже готов к следующему приключению. Каким оно будет, он пока не знает.

В 2019 году сообщалось, что возле необитаемого костариканского острова Кокос в Тихом океане акулы не дают подобраться людям к затерянным драгоценностям, стоимость которых оценивается в миллиард долларов. Среди сокровищ могут быть золотая статуя Девы Марии в полный рост, бриллианты и сотни монет из золота и серебра.

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