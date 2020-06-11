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Рыбак поборолся с голодной акулой за морскую собаку и проиграл

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В заливе Люс возле берегов Шотландии, Великобритания, рыбак сразился с голодной акулой за свой улов и проиграл. На видео их схватки обратило внимание издание The Mirror.

36-летний Стюарт Ричи рыбачил в заливе на каяке. Он забросил удочку, и на нее клюнула морская собака. Как только рыбак притянул улов к поверхности воды, он заметил, что за ним что-то есть. Оказалось, что это голодная суповая акула.

«Я попытался быстро выдернуть из воды морскую собаку, но акула оказалась быстрее и вцепилась в нее. Хищница пыталась уплыть с добычей, моя удочка вся согнулась от напряжения. Акула последний раз ударила хвостом, подняв фонтан брызг, леска оборвалась, и она уплыла», — описал Ричи схватку.

Поражение не сильно расстроило шотландца: он поймал несколько рыбин до битвы с акулой и продолжил рыбалку после происшествия.

Рыбак добавил, что, несмотря на свой огромный опыт и годы морских путешествий, ни разу не видел, чтобы суповая акула пыталась украсть улов у рыбака.

Суповая акула обитает по всему миру в умеренных водах. Их мясо очень ценится, из плавников готовят суп, а из печени получают витамин A. Из-за небольшого размера — до двух метров — они не представляют опасности для человека. Из-за массовой ловли численность вида сильно снизилась за последние 60 лет.

Морская собака, или катран обитает в умеренных водах бассейнов всех океанов. Это небольшая акула, ее длина достигает до 1,6 метра. Не представляет опасности для человека, из их мяса производят консервы и балык.

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