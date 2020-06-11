Зеленский увидел опору украинского суверенитета в американских деньгах

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти США за выделение финансовой помощи Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

В финансовой поддержке США он увидел опору суверенитета и территориальной целостности страны. По его словам, на эти 250 миллионов долларов Украина укрепит свою обороноспособность.

«Благодарен США за их неизменную поддержку. Это еще один признак прочного стратегического партнерства между нашими странами», — заявил Зеленский.

Ранее представители Пентагона сообщили Конгрессу США о том, что Украина добилась успехов в борьбе с коррупцией, что позволяет поставить ей военную технику на 125 миллионов долларов. Это вторая часть военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, которые были выделены Конгрессом.

31 января стало известно, что в Белом доме решили не сокращать военную помощь Украине по линии Госдепартамента. В то же время госсекретарь США Майк Помпео на встрече с тогдашним главой МИД Украины Вадимом Пристайко заверил, что Киев получит от Вашингтона полную поддержку в борьбе с «российской агрессией».

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