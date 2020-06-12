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К обещавшему приехать в Москву на танках украинскому политику пришли с обыском

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volodymyr.omelyan / Facebook

К бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, который обещал приехать в Москву на танках, а также поднять украинский флаг над Владивостоком, пришли с обыском. Об этом политик написал в Facebook.

«06:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ДБР (Государственное бюро расследований — прим. «Ленты.ру») с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем», — сообщил Омелян.

Позже он опубликовал еще одну запись, в которой рассказал, что обыски в доме, который он арендует, прошли в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который продал его в 2016 году. «Формально никаких обвинений мне», — отметил Омелян.

При этом бывший украинский министр назвал обыск приветом от президента страны Владимира Зеленского.

«Владимир Зеленский, привет от тебя я получил! Я не буду молчать! — написал политик. — Вы все-таки полный совок».

Омелян, будучи министром инфраструктуры Украины, в апреле 2019 года обещал приехать в Москву на танках. «Вместе с союзниками! На танках, с надписью "На Москву". Повторим поход Сагайдачного!» — заявлял он. Позже политик выразил надежду, что украинский флаг будет поднят над Владивостоком. Так он ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа простирается от «Лиссабона до Владивостока».

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