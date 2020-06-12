Путин уволил зампредседателя СК и замглавы Минюста

Президент России Владимир Путин отправил в отставку зампредседателя Следственного комитета Илью Лазутова и замминистра юстиции Дениса Новака. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тому же документу, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Хабаров назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Причины такого решения не уточняются. Указ вступил в силу в день подписания, 11 июня.
Генерал-лейтенант юстиции Лазутов занимал пост с 2015 года. Новак работал в Минюсте с 2014 года. Он получил должность заместителя министра в 2017-м.
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