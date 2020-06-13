Абхазия продлила закрытие границ с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о продлении закрытия границ с Россией до 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского главы, передает «Интерфакс».

Запрет касается иностранных граждан и лиц без гражданства, помимо работников дипломатических учреждений, пограничных служащих ФСБ России, служащих объединенной российской военной базы, а также осуществляющих международные грузовые перевозки водителей и машинистов грузовых поездов.

Абхазия закрыла границу с Россией 9 апреля. За два дня до этого в республике был подтвержден первый случай заражения коронавирусом.

Всего в Абхазии было выявлено 37 заболевших, большинство из них — курсанты военных вузов, вернувшиеся из Москвы. 27 из них уже вылечились, один человек умер.

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