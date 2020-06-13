На месте пожара в хранилище газа вспыхнул факел

На месте пожара в хранилище газа в Казани вспыхнул факел. Видео МЧС опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщили ТАСС в региональном МЧС, на данный момент пожарные охлаждают место возгорания, чтобы огонь не распространился на соседние емкости. «Все под контролем», — констатировали там.

Взрыв сжиженного газа в наземном хранилище произошел 12 июня. В результате происшествия погиб один человек. Еще двое пострадали, один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

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