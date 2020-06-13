Финский игрок НХЛ поиздевался над правилами въезда в США

Финский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Эмиль Ларми в своем Twitter в издевательском стиле описал правила въезда в США.

Игрок попытался вылететь из Хельсинки в Америку, чтобы начать подготовку к возобновлению сезона, но столкнулся с бюрократическими трудностями. «У меня не было всех необходимых 67 документов. Я также взял одного динозавра и несколько капель крови единорога — динозавр был неправильным, а от единорога был только рог», — написал Ларми.

После этого 23-летний спортсмен предпринял еще две попытки улететь. Последняя, судя по видео с уезжающими на багажной ленте клюшками, оказалась успешной.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Турнир планируется возобновить в конце июля со стадии плей-офф.

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