Футболист «забил» гол после смерти

Футболисты мексиканского клуба «Монтеррей» почтили память убитого одноклубника Александра Мартинеса. Видео появилось в Twitter Noticias de Oaxaca | TVBUS.

Игроки во время церемонии прощания принесли гроб с Мартинесом на футбольное поле, дав ему возможность забить последний гол в жизни. Мяч ударили о гроб под таким углом, чтобы он рикошетом попал в ворота.

По информации Reuters, Мартинес был убит полицейскими, которые приняли его за преступника. Футболисту было 16 лет. Он являлся воспитанником «Монтеррея».

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