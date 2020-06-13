Кокорин рассказал о влиянии тюрьмы на отношение к родным и близким

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на равах аренды за «Сочи», рассказал о том, что понял, находясь за решеткой. Спортсмен дал интервью бывшему футболисту Александру Алиеву на YouTube-канале «Кент».

По словам россиянина, тюрьма его ничему не научила, но там он осознал, что нужно ценить родных и близких, так как в той ситуации они пострадали больше всех. «Жизнь может измениться в одно мгновение. В нашей стране такое может коснуться любого, лишний раз нужно делать все аккуратненько», — добавил Кокорин.

До паузы в Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин провел четыре матча и забил три мяча в составе «Сочи». Турнир должен возобновиться 19 июня.

8 октября 2018 года Кокорин вместе с еще одним футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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