В IIHF рассказали о преимуществах Швейцарии в борьбе за чемпионат мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о преимуществах Швейцарии в борьбе за чемпионат мира по хоккею 2026 года. Его цитирует ТАСС.

По словам Фазеля, Швейцария, где турнир в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса, будет претендовать на организацию чемпионата мира-2026. «Швейцария будет иметь небольшое преимущество. Она примерно каждые 10 лет проводит турнир», — добавил он.

Фазель подчеркнул, что провести турнир в Казахстане — тоже хорошая идея. «Правительство там поддерживает хоккей, Казахстан проводил зимнюю Универсиаду, имеет отличные арены в Нур-Султане и Алма-Ате», — заключил он.

20 мая сообщалось, что чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году в Санкт-Петербурге, может состояться в Швейцарии. Позднее Фазель отреагировал на информацию о переносе турнира и заявил, что пока организация не планирует менять место проведения турнира, но отметил, что «может произойти что угодно».

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