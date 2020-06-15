Безнадежный пациент излечился от коронавируса и вернулся домой к четырем детям

Отец четырех детей, в выздоровление которого не верили даже врачи, излечился от новой коронавирусной инфекции и вернулся домой. Об этом сообщает The Sun.

В марте 53-летний Джованни Сапия (Giovanni Sapia) из английского графства Эссекс заразился коронавирусом. Его экстренно госпитализировали, и медики поместили в горло пациента интубационную трубку для выведения мокроты из легких. Вскоре у мужчины возникла сердечная недостаточность, и он впал в кому.

«Я очень волновалась. Каждый раз, как у меня звонил телефон, я боялась снять трубку. Мне казалось, что врачи сообщат мне о смерти мужа», — призналась супруга пациента, 35-летняя Анна. Сотрудники больницы не раз говорили ей готовиться к худшему и называли пациента безнадежным.

Однако вскоре Сапия неожиданно для всех пошел на поправку, и в мае его выписали из больницы. Врачи говорят, что мужчине понадобится еще несколько месяцев на восстановление, однако его состояние уже стремительно улучшается. «Я боялся, что больше никогда не увижу жену и детей. Мое выздоровление — это настоящее чудо. Я благодарен врачам и всем, кто ухаживал за мной», — признался Сапия.

Пока мужчина был в больнице, родные и друзья активно поддерживали его, писали ему сообщения и записывали видео с пожеланиями. «Многие уже потеряли своих близких в борьбе с коронавирусом. Я прошу всех придерживаться правил самоизоляции, чтобы остановить распространение болезни. Не теряйте надежды и верьте в чудо», — обратилась к общественности Анна.

Ранее сообщалось о жителе Великобритании, заразившемся коронавирусом. В его выздоровление не верили врачи, однако неожиданно для всех мужчина пошел на поправку и вскоре вернулся домой.

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