В росте экспорта молочных продуктов из России увидели риски

Счетная палата (СП) увидела риски в экспорте молочной продукции из России за счет ее изъятия с внутреннего рынка. Об это свидетельствуют данные отчета контрольного ведомства, передает РИА Новости.

К таким выводам в СП пришли в ходе проверки исполнения в Минсельхозе России закона о федеральном бюджете на 2019 год. Также проводился анализ исполнения нацпроектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Уточняется, что Россия пока не достигла пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности по молоку и молокопродуктам. В отчете сказано, что в 2017 и 2018 годах уровень самообеспеченности в пересчете на молоко составил 82 процента и 85,5 процента при установленном в Доктрине показателе не менее 90 процентов.

«При этом в паспортах региональных проектов приняты обязательства по экспорту молока и молочной продукции, что может свидетельствовать о достижении значения показателя по экспорту данной продукции за счет ее изъятия с внутреннего продовольственного рынка, что создает риски дальнейшего снижения уровня продовольственной безопасности по данному виду продукции и может привести к увеличению объемов импортных поставок», — сообщается в документе.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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