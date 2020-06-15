Оценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса

Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку. При этом доходы региона значительно сократились, рассказал в интервью «Российской газете» губернатор Андрей Воробьев.

«По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей», — заявил Воробьев. По его словам, области придется отказаться от ряда масштабных проектов, даже несмотря на помощью из федерального бюджета.

Губернатор заверил, что расходы на социальные выплаты, льготы и другие виды поддержки в Подмосковье урезаны не будут. Но придется сократить капитальные вложения, а также траты на благоустройство и госзакупки. Приоритетом для оказания поддержки станут предприятия с большим числом работников, подытожил Воробьев.

Ранее расходы на спасение Москвы от коронавируса озвучил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, доходы городского бюджета до конца 2020 года снизятся на 500 миллиардов рублей. При этом, по его мнению, Москве не нужно отказываться от крупнейших городских проектов, поскольку их реализация станет дополнительным драйвером роста экономики.

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