Экономика
 
Последние новости
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Джонсон заступился за Черчилля после обвинений в расизме
Дочь Флойда получила акции Disney
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Трамп обвинил СМИ в игнорировании автономной зоны протестующих в Сиэтле
В США объяснили различие убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте
Посетовавший на безденежье артистов Пригожин рассказал о даче в Швейцарии
Стало известно о связи Ефремова с молодой актрисой
Адвокат Ефремова объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи
Новости партнеров

Оценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку. При этом доходы региона значительно сократились, рассказал в интервью «Российской газете» губернатор Андрей Воробьев.

«По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей», — заявил Воробьев. По его словам, области придется отказаться от ряда масштабных проектов, даже несмотря на помощью из федерального бюджета.

Губернатор заверил, что расходы на социальные выплаты, льготы и другие виды поддержки в Подмосковье урезаны не будут. Но придется сократить капитальные вложения, а также траты на благоустройство и госзакупки. Приоритетом для оказания поддержки станут предприятия с большим числом работников, подытожил Воробьев.

Ранее расходы на спасение Москвы от коронавируса озвучил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, доходы городского бюджета до конца 2020 года снизятся на 500 миллиардов рублей. При этом, по его мнению, Москве не нужно отказываться от крупнейших городских проектов, поскольку их реализация станет дополнительным драйвером роста экономики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Антивирусное лето
В Подмосковье предсказали рост числа туристов
В Подмосковье откроются летние веранды кафе и ресторанов
Фермерские хозяйства Подмосковья получили из бюджета семь миллионов рублей
Другие материалы рубрики
Экономика17:2414 июня

Игра без правил

США нарушают собственные правила
03:53Сегодня

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

02:15Сегодня

Безработица среди чернокожих в США снизилась

19:2114 июня

Безработицу в США назвали вечной

Экономика00:0110 июня

На здоровье

Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры
18:2214 июня

Названа стоимость защиты Вашингтона от демонстрантов

15:3514 июня

Российским угольщикам составили программу развития

14:3714 июня

Россиянам назвали правила успешного получения кредита

Экономика00:02Сегодня

«Я купил фьючерсы, отошел на кухню, вернулся, смотрю — уже все»

Простые россияне пытались заработать на нефти. Одно решение биржи оставило их без гроша
12:5914 июня

Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса

01:3914 июня

В России отменили банковский роуминг

20:5013 июня

Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях с 1 июля

Россия
«Если бы с ними расправились, не было бы "Норд-Оста", Беслана»
25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
«Постепенно наступила гармония»
Коронавирус запер россиян в их домах и квартирах. Почему многие из них были этому только рады?
«Зачем вы вообще такого ребенка спасали?»
Кардиохирург из Петербурга делает уникальные операции детям. Теперь его хотят уволить
Все материалы
Мир
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее военными действиями
«Это настоящий отрезвляющий душ»
Почему пандемия коронавируса позволит взглянуть на мир по-новому
Строительную компанию заподозрили в поставке кирпичей протестующим
«Мы получили отрезвляющий удар»
Как пандемия коронавируса изменит взгляд людей на мир
Смерть чернокожего в американском городе привела к отставке главы полиции
Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом
Все материалы
Бывший СССР
Украина открыла границу с ДНР и ЛНР
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Все материалы
Экономика
Российским угольщикам составили программу развития
«Толчок, которого давно не хватало»
Мировая экономика готовится выйти на новый уровень развития. Все из-за коронавируса
Россиянам назвали правила успешного получения кредита
Игра без правил
США нарушают собственные правила
Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса
На здоровье
Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры
В России отменили банковский роуминг
Все материалы
Силовые структуры
«Это все, конечно, чудовищно»
Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы
«Мы всех обязательно вылечим»
Советский Союз прославился карательной психиатрией. Что стало с ней в современной России?
Все материалы
Наука и техника
Властелин небес
 
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Американский хоккеист рассказал об ужасах беспорядков в стране
«Эта травма со мной навсегда»
Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
Кокорин описал секс одноклубника с Памелой Андерсон
Что для «ФОНБЕТ» значит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Почему компания финансировала показ фильма о голкипере и в чем его значимость для футбола
Нурмагомедов вспомнил о поединке с Макгрегором и дал совет фанатам
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Ирландский боец третий раз за четыре года заявляет об уходе из спорта
Фигура итальянской биатлонистки в купальнике восхитила фанатов
Все материалы
Культура
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
Смерть шедшего на поправку Трушкина стала неожиданностью для коллег
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившееся
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Гузеева осадила жениха на «Давай поженимся!» из-за симпатии к Панину
Все материалы
Ценности
Модный журнал показал голую грудь самой перспективной российской модели
Тупак ШакурПод покровом
Как обычная вещь российской бабушки оказалась популярна среди богатых и знаменитых мужчин
Раскрыт способ избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю
Модель Victoria's Secret снялась в трусах для обложки модного журнала
Сестра Кардашьян потолстела во время изоляции и показала старое фото в бикини
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Все материалы
Путешествия
Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Крым
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Женщина сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Немолодая сиделка бросила работу и получила сотни евро за эротические снимки
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Женщина сбросила 22 килограмма и раскрыла способ похудения
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Все материалы
Объявлена дата премьеры нового Ford Bronco
Посмотрите на экстремальный тюнинг Subaru
Любая раллийная Impreza покажется скромной на фоне этих монстров
Для Chevrolet Corvette сделали карбоновую крышку мотора
Родстер «Крым»: сделано в России
Видео: новый российский спорткар по цене Лады
Стала известна мощность Ford Mustang Mach 1
Седан за миллион — сэкономить с Lada или потратиться на Hyundai?
Прочь скромность, долой «костыли»
Владельцы Ford Mustang судятся из-за механической коробки
Все материалы
Дом
Звезда «Девичника в Вегасе» пробила бетонную стену ради подруги
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Женщина обнаружила неожиданное послание на старых обоях во время ремонта
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Россиянам отказали в скидках на жилье
Домработница обокрала топ-менеджера «Газпрома» на десятки тысяч долларов
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы