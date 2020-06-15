На Сахалине благоустроят скверы, площади и набережные

В Сахалинской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены скверы, площади и набережные, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

На острове благоустроят 25 объектов. На это выделено почти полмиллиарда рублей. Кроме того, за почти 1,4 миллиарда рублей будут отремонтированы 200 дворов.

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Объекты для озеленения и благоустройства выберут сами местные жители. Сейчас по этим вопросам проводятся общественные обсуждения.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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