Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков в Instagram.

Спортсменка выложила фото в черном закрытом костюме с корсетом. «Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», — подписала пост она.

7 мая Туктамышева заявила, что согласилась бы поучаствовать в откровенной фотосессии. Она посчитала, что съемку можно сделать красивой, а не пошлой.

23-летняя спортсменка известна своими номерами с раздеванием. В прошлом сезоне во время показательных выступлений она показала стриптиз, выйдя на лед в образе стюардессы. За это спортсменку неоднократно критиковали.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

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