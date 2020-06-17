Раскрыт секрет успеха Трампа среди республиканцев

На фоне массовых беспорядков в США из-за жестокости полиции и расового неравенства, всплеска безработицы и большого количества смертей от коронавируса рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа сдвинулся в худшую сторону. Однако, несмотря на все происходящее, есть одна группа избирателей, которая не отвернулась от Трампа — республиканцы. Newsweek попытался выяснить, в чем секрет успеха президента среди них.

По мнению экспертов, успех Трампа среди республиканцев заключается в двух пунктах: в его обращении с призывом к республиканской электоральной базе, а также в давней партийной принадлежности. «Возможно, больше, чем любой другой президент в современной истории, президент Трамп управлял и говорил почти исключительно со своей электоральной базой», — сказал старший редактор Morning Consult Кэмерон Исли. «Это и есть причина, почему его поддержка среди республиканцев так высока, а число поддерживающих его среди более широкого электората так мало», — добавил он. Исли также процитировал опрос, проведенный Morning Consult с 6 по 7 июня, который показал, что только 39 процентов всех избирателей одобрили результаты выполнения его президентских обязанностей, что является его худшим показателем с декабря.

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В последние несколько месяцев Трамп часто упоминал о своих высоких показателях одобрения среди представителей партии. «Рейтинг одобрения в Республиканской партии 96 процентов. Спасибо!» — написал он вечером 16 июня.

В конце мая издание The Washington Post написало, что бездоказательное утверждение президента о наличии 96-процентного рейтинга одобрения среди избирателей Республиканской партии не основано на фактических данных опроса. Тем не менее, его рейтинг среди республиканской электоральной базы был неизменно высоким в течение последних трех месяцев. Некоторые недавно проведенные опросы, включая опрос Morning Consult / Politico и данные опроса, опубликованные Скоттом Расмуссеном (Scott Rasmussen), также подтверждают это.

Несмотря на предположения о том, что высокий рейтинг Трампа среди избирателей Республиканской партии является, по крайней мере, частично результатом сокращения числа зарегистрированных республиканцев, некоторые эксперты скептически относятся к этой теории и указывают на цифры, демонстрирующие незначительное общее снижение принадлежности к партии.

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