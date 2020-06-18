Плющенко рассказал о многомиллионных убытках своей академии

Бывший фигурист Евгений Плющенко заявил, что вынужден тратить «безумные деньги» на поддержание собственной академии. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Двукратный олимпийский чемпион признался, что академия не приносит никаких доходов. 37-летний Плющенко подчеркнул, что вкладывает в проект собственные средства. «Академия работает в убыток. 12 миллионов рублей в год. Правда, я могу себе это позволить. Главное — воспитать спортсменов», — заявил он.

14 июня Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России по фигурному катанию. Основным местом работы специалиста значится Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

В мае стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе ради академии Плющенко. Событие вызвало резонанс среди экспертов и СМИ: экс-спортсмена обвинили в том, что он переманил фигуристку более выгодными финансовыми условиями. Позже Плющенко отверг эти обвинения.

Плющенко — трехкратный чемпион мира в одиночном катании. Он также дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

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