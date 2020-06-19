Стало известно о пережитых изувеченной девочкой из Ингушетии способах пыток

Прокуратура республики Ингушетия направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подвергли пыткам свою 7-летнюю племянницу Аишу А., в результате чего она лишилась руки. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

36-летней женщине и ее 44-летнему сожителю вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку, вызвавшее у него психическое расстройство. Преступление совершено с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемая в декабре 2018 года поселила в своем доме племянницу и вместе с сожителем стала систематически избивать девочку. В конце июня 2019 года они связали ребенку руки веревкой и подвесили за деревянную балку перекрытия навеса. Девочка провисела так некоторое времени. Также тетка сажала ее на разогретую металлическую крышку газовой печи.

В результате пыток девочка получила тяжкие телесные повреждения, которые привели к ампутации части правой руки. От регулярных физических страданий у нее развилось психическое расстройство.

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Уголовное дело будет рассматривать Сунженский районный суд Ингушетии.

Прокуратура добилась наказания для должностных лиц ряда ведомств за ненадлежащий контроль за семьей, где проживала пострадавшая девочка. Чиновников из органов опеки привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время девочка проживает в Магасе со своей родной матерью.

Аиша была госпитализирована в тяжелом состоянии 4 июля 2019 года. На ее теле было множество ушибов, травм, следов от укусов и ожогов, рентген показал старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков. Медикам пришлось ампутировать девочке омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки.

Были задержаны тетка ребенка и ее сожитель, к которым попала девочка после развода родителей. Отец забрал ее у родной матери согласно местным обычаям.

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