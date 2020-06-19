Французам запретили маршировать в поддержку медведей

Французские власти запретили проведение марша в защиту бурых медведей из-за возможной эскалации конфликта в обществе. Об этом сообщает РИА Новости.

Префект департамента Шанталь Моше отметила, что призыв к манифестации может привести к противоречиям между зооактивистами и представителями сельского хозяйства Пиренеев. Ассоциация по защите диких животных (ASPAS), которая намеревалась провести митинг 20 июня, в свою очередь, заявила, что она разочарована подобным решением администрации. Активисты также подчеркнули, что они выполнили все необходимые требования по обеспечению безопасности.

Поводом для акции зоозащитников послужило убийство одного из редких пиренейских медведей охотниками. Их популяция в этой части Франции составляет не более 50 особей.

Ранее во Франции конфликт между чеченской диаспорой и выходцами из Северной Африки из-за избиения кавказского молодого человека привел к масштабным волнениям. Так, более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести. Многие были вооружены. Позже большинство из них арестовала полиция.

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