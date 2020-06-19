В российском регионе начали размещать больных COVID-19 в школьных спортзалах

В Республике Тыва пришлось разворачивать временные госпитали для больных COVID-19 в спортзалах местных школ. Об этом заявил глава региона Шолбан Кара-оол в ходе совещания с федеральным штабом по борьбе с COVID-19, попросив поддержки у Минфина. Видео своего выступления он опубликовал во «ВКонтакте».

«Мы в сложном положении находимся, и пик заболеваемости именно сейчас проходит», — заявил Кара-оол, признав, что Тыва относится к проблемным территориям с высокой заболеваемостью. По его словам, несмотря на то, что коечный фонд увеличили в девять раз по сравнению с рекомендациями Минздрава, загруженность госпиталей сохранилась.

Кара-оол отметил, что регион пытается справляться «тощим своим бюджетом», однако это приводит к загруженности коечного фонда и необходимости размещать больных в школьных спортзалах. О создании госпиталей на базе школ говорится и в сообщении, опубликованном на официальном портале региональной администрации. Чтобы разгрузить инфекционные больницы в регионе, в школах размещают пациентов с COVID-19, у которых заболевание протекает в легкой форме.

Ранее Кара-оол сообщил, что сам заразился коронавирусом. «Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — сказал он, подчеркнув, что кроме него в больницу попали председатель администрации Танды, Улуг-Хема и еще несколько чиновников. «Зараза очень страшная», — добавил Кара-оол.

По данным портала стопкоронавирус.рф, всего в Туве по состоянию на 19 июня выявлено 2998 случаев заражения коронавирусом. Из них 526 человек выздоровели, трое умерли. Всего в России с начала эпидемии зафиксировано 569 063 случая COVID-19.

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