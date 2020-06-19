Туристка впервые побывала в отеле после пандемии и поделилась опытом

Британская туристка впервые побывала в отеле после введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса и поделилась опытом. Об этом пишет The Sun.

Жительница Великобритании Лиза Майнот (Lisa Minot) разместилась в Holiday Inn неподалеку от лондонского аэропорта Гатвик. В первую очередь она заметила, что на стойке ресепшн установлены защитные экраны, а гостей просят пользоваться дезинфекторами и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, ручки, которые выдавались клиенты, размещены в двух разных контейнерах — для использованных канцелярских предметов и тех, которые уже прошли санитарную обработку после применения.

«Я прибыла в отель в 21:30 и, так как ресторан уже не работал, я могла заказать сэндвичи или пиццу и напиток в баре, но должна была съесть их в своем номере или на специально отведенной территории», — описала Майнот и добавила, что система «шведский стол» в гостинице заменена обслуживанием в номерах и сервисом «а-ля-карт».

По ее словам, столы в залах гостиницы уже расставлены соответствующим образом, также присутствует разметка на полу и в лифтах, помогающая постояльцам держаться друг от друга на расстоянии. В самом же номере, к примеру, отсутствовали индивидуальные комплекты туалетных принадлежностей.

«Я чувствовала себя по-настоящему в безопасности, и, когда ложилась спать, мечтала отправиться в новое приключение», — заключила собеседница издания.

20 мая The Sun проиллюстрировали облик отелей в будущем после пандемии коронавируса на схеме для наглядности. Так, например, по мнению специалистов, теперь администраторы отелей всегда будут приветствовать посетителей в респираторных масках. Других же сотрудников, помогающих гостям с размещением, заменят роботы.

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