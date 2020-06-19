Мосгоризбирком опроверг массовый отказ членов УИК работать на голосовании

Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий (УИК) работать на голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
Отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить такие распространенные в СМИ сообщения, Реут ответил, что нет. Он рассказал, что все комиссии работают в штатном режиме.
17 июня в СМИ сообщалось, что члены участковых избиркомов в Москве якобы массово отказываются работать на голосовании по Конституции, и в некоторых районах города уже не хватает до половины членов УИКа.
В июне также опровергалась информация о том, что права журналистов ограничивают на участие в освещении общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) заявляла, что подобные заявления являются юридически безграмотными и заведомо ложными.
Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Для безопасности граждан на всех избирательных участках организуют санитарный контроль, включающие раздачу голосующим масок, перчаток и одноразовых ручек. Также на входе всем будут измерять температуру.