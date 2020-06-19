Мосгоризбирком опроверг массовый отказ членов УИК работать на голосовании

Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий (УИК) работать на голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить такие распространенные в СМИ сообщения, Реут ответил, что нет. Он рассказал, что все комиссии работают в штатном режиме.

17 июня в СМИ сообщалось, что члены участковых избиркомов в Москве якобы массово отказываются работать на голосовании по Конституции, и в некоторых районах города уже не хватает до половины членов УИКа.

В июне также опровергалась информация о том, что права журналистов ограничивают на участие в освещении общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) заявляла, что подобные заявления являются юридически безграмотными и заведомо ложными.

Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Для безопасности граждан на всех избирательных участках организуют санитарный контроль, включающие раздачу голосующим масок, перчаток и одноразовых ручек. Также на входе всем будут измерять температуру.

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