Шпагат российской гимнастки поразил фанатов

Российская гимнастка Анастасия Татарева опубликовала в Instagram фотографию, на которой она выполняет шпагат, и поразила пользователей сети.

Татарева попозировала в обтягивающих велосипедках, сидя на стуле. Пользователи оценили форму 22-летней спортсменки. «Когда такие девочки на улице, в городе становится невыносимо жарко», «Опять доводит меня своей красотой», — писали фанаты.

15 июня гимнастка опубликовала снимки в нижнем белье. Тогда она спросила фанатов, какое фото получилось самым удачным на их взгляд.

Татарева — олимпийская чемпионка 2016 года в групповых упражнениях. Также в ее активе шесть побед на чемпионатах мира и пять — Европы.

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